Max Osinski si è unito al cast di The Walking Dead: World Beyond 2 nel ruolo ricorrente del soldato Dennis. Ecco i dettagli della storia.

The Walking Dead: World Beyond 2 ha aggiunto al cast Max Osinski (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Shameless) per interpretare un ruolo ricorrente nella seconda stagione dello spin-off indipendente del franchise targato AMC The Walking Dead, il secondo dopo Fear the Walking Dead.

Ricordiamo che la serie tv approfondisce la nuova mitologia di TWD per seguire la prima generazione, cresciuta in una civiltà sopravvissuta nel mondo post-apocalittico. Due sorelle, Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour), lasciano un luogo sicuro e confortevole – la loro comunità in Nebraska -, accompagnate dagli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston), per affrontare i pericoli di una missione importante. A New York il Dr. Leo Bennett (Joe Holt), il padre delle due donne, sta lavorando a una cura per il virus sugli Zombie. Inseguite da coloro che desiderano proteggerle (gli eroi) e da chi invece vuole danneggiarle (i villain), le due sorelle diventano protagoniste di una storia di crescita e trasformazione che si svolge su un terreno pericoloso, sfidando tutto ciò che sanno sul mondo, se stesse e gli altri.

Max Osinski interpreterà il ruolo di Dennis, un soldato – un tempo devoto e disciplinato – che ora sta cercando di raccogliere i pezzi della sua vita. Lo spin-off è co-creato da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete e prodotto e distribuito da AMC Studios. La serie è prodotta anche da Gimple e Negrete e vede come produttori esecutivi Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert e Brian Bockrath.

Max Osinski è stato recentemente visto nei panni dell’agente Davis in Marvel’s Agents Of S.H.I.E.L.D. Inoltre l’abbiamo visto come guest star in Shameless, New Amsterdam e MacGyver.

