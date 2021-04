Netflix ha acquisito i diritti della serie tv limitata The 39 Steps, che vedrà protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di Richard Hannay. Edward Berger, il quale aveva già lavorato con l’attore per Patrick Melrose, dirigerà la serie, scritta da Mark L. Smith, lo sceneggiatore del film The Revenant. Il progetto è un adattamento contemporaneo del romanzo thriller di John Buchan, già adattato, almeno per il grande schermo, nel 1935 da Alfred Hitchcock.

Anonymous Content, Chapter One Pictures e SunnyMarch stanno producendo la serie tv. Stando a quanto dichiarato da Deadline, The 39 Steps, ora di proprietà di Netflix, dovrebbe essere composta da 6 o più episodi (il numero non si sa con certezza) della durata di un’ora l’uno e girata in Europa.

Il progetto segue la storia di un uomo comune, Richard Hannay, che diventa una pedina inconsapevole in una cospirazione globale che vuole ripristinare l’ordine mondiale: 39 passi che cambieranno il mondo e un unico nemico da affrontare per portare a termine l’idea: Hannay.

Cumberbatch sarà il produttore esecutivo della serie limitata con il suo partner di produzione Adam Ackland per la SunnyMarch. Smith e Berger saranno anche produttori esecutivi insieme a Sophie Gardiner per la Chapter One Pictures, Cliff Roberts per Syndicate Entertainment e Keith Redmon per Anonymous Content.

Benedict Cumberbatch ha recentemente recitato in The Mauritanian e presto lo vedremo nel thriller sulla Guerra Fredda The Courier. Il regista Edward Berger è pronto a dirigere gli episodi della serie limitata targata Showtime Your Honor con Bryan Cranston, mentre Mark L. Smith ha scritto la sceneggiatura di The Midnight Sky, il film diretto da George Clooney.

