Samsung userà i pannelli OLED di LG, accordo praticamente già raggiunto (rumor)

Samsung fa marcia indietro sull’OLED? A quanto pare sì, l’azienda sarebbe ad un passo dallo stringere un importante partnership con la rivale LG Display, che potrebbe fornire ben 1 milione di pannelli all’anno. Si tratterebbe della prima volta in assoluto per Samsung, che prima di adesso non si era mai rivolta ad LG per la fornitura di pannelli OLED. Anzi, a dirla tutta, Samsung oggi ha puntato sulla tecnologia QLED e non ha ancora televisori OLED nel suo portfolio di prodotti — anche se, come noto, sta lavorando ai primi televisori QD-Oled.

Samsung è già uno dei leader della filiera di produzione di pannelli OLED per smartphone, ciò nonostante l’azienda starebbe contestualmente guardando anche ad altri partner. Ad esempio, si parla di un possibile accordo con alcuni partner cinesi per gli OLED della linea di smartphone entry-level Galaxy M.

L’accordo con LG Display, seppur non annunciato ufficialmente, sarebbe di fatto già stato chiuso. I dirigenti di Samsung Electronics e LG Display, spiegano le fonti, avrebbero già raggiunto una prima intesa.

La fornitura di pannelli dovrebbe iniziare già nel corso del secondo semestre del 2021. Attualmente LG Display ha una capacità di produzione di circa 8 milioni di pannelli OLED l’anno, Samsung sarebbe interessata ad una fornitura da 4 milioni di unità nel corso del 2022.

Non resta che aspettare una dichiarazione ufficiale da parte delle due aziende.