M3GAN: Violet McGraw nel thriller tecnologico di Blumhouse

Violet McGraw si è unita al cast di M3GAN, il thriller tecnologico prodotto da Blumhouse e Atomic Monster. L’attrice, che presto farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di una giovane Yelena Belova (interpretata da Florence Pugh) nel film Disney Black Widow, ha raggiunto la protagonista Allison Williams nella pellicola.

Williams interpreta Gemma, una brillante donna che si occupa di robotica in un’azienda di giocattoli. Usa l’intelligenza artificiale per sviluppare M3GAN, una bambola realistica programmata per essere la più grande compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Dopo aver ottenuto inaspettatamente la custodia della nipote orfana, interpretata da Violet McGraw, Gemma chiede aiuto al prototipo M3GAN, una decisione che ha conseguenze inimmaginabili.

Gerard Johnstone dirige il film da una sceneggiatura scritta da Akela Cooper, la cui storia è basata su un soggetto ideato da James Wan, il quale sta producendo il film insieme a Jason Blum. Michael Clear sarà il produttore esecutivo per la Atomic Monster, insieme a Judson Scott, Ryan Turek per la Blumhouse, Adam Hendricks e Greg Gilreath per la Divide/Conquer e infine la stessa Williams.

Abbiamo visto Violet McGraw al fianco di Casey Affleck e Dakota Johnson nel film drammatico indipendente Our Friend, uscito di recente nelle sale e su Amazon Prime Video. Presto la vedremo nel thriller-horror di prossima uscita Separation, in cui recita con Rupert Friend. Inoltre l’attrice ha preso parte a The Haunting of Hill House di Netflix e al sequel di The Shining targato Warner Bros e intitolato Doctor Sleep.

