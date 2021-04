Le nuove immagini di Hawkeye donano uno sguardo più accurato all’eroina del Marvel Cinematic Universe Maya Lopez alias Echo, interpretata da Alaqua Cox. Il look del personaggio è stato svelato su Twitter da alcune foto – non ufficiali – provenienti dal set del film.

Alaqua Cox as Maya Lopez/Echo on the Set of Hawkeye in Atlanta, 07-04-2021#Hawkeye #MarvelStudios

2/7 pic.twitter.com/3c2LnvWgYn

— XRealm Matthews (@CreamOrScream) April 8, 2021