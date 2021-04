Godzilla vs Kong: Mechagodzilla mostrato in due nuovi poster

Kaiju News Outlet condivide su Twitter due nuovi poster ufficiali di Mechagodzilla, che dal 6 maggio 2021 vedremo in Godzilla vs Kong.

L’account ufficiale Twitter di Kaiju News Outlet ha condiviso due nuovi poster ufficiali che mettono in risalto la nuova incarnazione di Mechagodzilla, figura apparsa per la prima volta nel film giapponese del 1974 Godzilla vs Mechagodzilla (Godzilla contro i robot in Italia), nel ruolo di un nemico extraterrestre di Godzilla, e che presto vedremo in Godzilla vs Kong.

What appear to be new official #GodzillaVsKong Mechagodzilla posters have been released pic.twitter.com/OdGAh6jR9E — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) April 10, 2021

La pellicola, diretta da Adam Wingard e scrita da Eric Pearson e Max Borenstein, vede protagonisti Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henry. Ecco la sinossi ufficiale di Godzilla vs Kong, i cui due nuovi poster promuovono il personaggio Mechagodzilla:

Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Godzilla vs Kong ha ottenuto un grande successo di pubblico al cinema, così come in streaming su HBO Max, quando è approdato il 31 marzo in diversi Paesi del mondo, confermandosi pare tra i film di Legendary Pictures più popolari del Nord America. Il successo è dovuto soprattutto alla storia raccontata, perché offre ai fan di Kaiju un “vincitore definitivo” nella battaglia tra il re lucertola e il sovrano di Skull Island.

Mechagodzilla, tra l’altro, avrà un ruolo significativo nell’ultima battaglia tra i due mostri in Godzilla vs Kong. In che senso? Per scoprirlo dovremo attendere il 6 maggio 2021, quando uscirà in Italia in esclusiva digitale sulle più note piattaforme.

