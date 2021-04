The Crowded Room: Tom Holland star nella serie Apple

La serie TV antologica di Apple TV+ intitolata The Crowded room avrà un protagonista d’eccezione: stiamo parlando di Tom Holland. L’attore interpreterà la parte di Billy Milligan, la prima persona mai accusata di aver commesso un crimine a causa delle sue personalità multiple.

Il progetto sarà realizzato da Akiva Goldsman, che è già stato dietro ad un’altra produzione molto particolare che si occupava di questioni mentali, ovvero A Beautiful Mind. La produzione sarà affidata anche a New Regency, che ha già lavorato a film come Birdman e 12 anni Schiavo, e che in televisione ha prodotto The Beast Must Die con Jared Harris.

L’obiettivo di The Crowded Room è quello di realizzare di proporre storie di persone che hanno combattuto contro dei disagi mentali, e che sono riuscite in qualche modo ad affrontarle con successo. La prima stagione della serie TV si basa sul libro biografico di Daniel Keyes intitolato The Minds of Billy Milligan.

Tom Holland di recente ha lavorato a Cherry ed a Le strade del Male, ma ha anche fatto parte di produzioni blockbuster come Uncharted, e sta lavorando al nuovo capitolo di Spider-Man.