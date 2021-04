Saw 10: primi dettagli sul progetto già in sviluppo

Saw 10 è già in fase di sviluppo, anche se il nono capitolo del franchise, Spiral: l'eredità di Saw, non è ancora uscito.

Il trailer del nono capitolo del franchise, Spiral: L’eredità di Saw, è stato pubblicato solo una settimana fa, ma un nuovo capitolo, Saw 10, sembra essere già in fase di sviluppo.

Saw 10 sarà prodotto e probabilmente diretto ancora una volta da James Wan, che è stato produttore esecutivo di ogni film del franchise da quando ha diretto il primo Saw. I dettagli sulla trama non sono stati ancora rivelati ma potrebbero coinvolgere attori provenienti dai precedenti capitoli del franchise.

Il primo film del franchise, Saw riscosse molto successo ed era diretto da James Wan e interpretato da Cary Elwes, Leigh Wannell e Danny Glover. Invece l’ultimo capitolo, Spiral, uscirà a maggio nelle sale americane, un intero anno dopo la data d’uscita pianificata all’inizio.

Saw è nato come un franchise horror americano e fino ad ora è composto da nove lungometraggi. Il franchise ruota principalmente attorno al serial killer John Kramer, chiamato anche Jigsaw Killer o semplicemente Jigsaw.

Il killer è stato fatto conoscere brevemente in Saw e sviluppato in modo più dettagliato in Saw II e nei film successivi. Piuttosto che uccidere le sue vittime in modo definitivo, Kramer le intrappola in situazioni che chiama “giochi” per mettere alla prova la loro volontà di vivere attraverso torture fisiche o psicologiche e se sopravvivono, verranno “riabilitate”.

Nonostante Kramer sia stato assassinato in Saw III, i film continuano a concentrarsi sull’influenza postuma del Jigsaw Killer e dei suoi apprendisti esplorando il suo personaggio tramite flashback.

Per quanto riguarda Spiral invece, il revival del franchise, vedrà come protagonisti Samuel L. Jackson, Chris Rock e Max Minghella in una nuova interpretazione del franchise, ambientato anni dopo il regno del terrore di Jigsaw (Tobin Bell).

