Peter Thiel sui Bitcoin: “forse arma finanziaria della Cina contro gli USA”

Peter Thiel — fondatore di PayPal e Palantir — punta il dito contro le criptovalute e il Bitcoin: «rischiano di essere uno strumento di guerra economica della Cina», ha detto l’imprenditore nel corso di una tavola rotonda organizzata dalla Richard Nixon Foundation.

Thiel, ricorda Bloomberg, ha un background libertario e in passato si era definito entusiasta delle criptovalute, oltre che un ‘Bitcoin maximalist’ (ossia un sostenitore della valuta di Nakamoto scettico sulle altre alt-coin).

Mi domando se arrivati a questo punto non sia opportuno pensare al Bitcoin anche come un’arma finanziaria della Cina contro gli Stati Uniti d’America. Se la Cina ha un investimento a lungo termine sui Bitcoin, forse dovremmo chiederci più approfonditamente come funzionino i Bitcoin da un punto di vista della geopolitica.