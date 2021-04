Harry Potter: Jason Isaacs ha rovinato i film ai suoi figli

Jason Isaacs, meglio conosciuto per aver interpretato Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, ha rivelato che i suoi figli non guardano nessun film dove è presente lui come interprete. L’attore si sente rammaricato per avergli in qualche modo rovinato i film, accio fazzoletti.

L’attore è apparso nei panni del padre di Draco Malfoy per la prima volta in Harry Potter e La Camera dei Segreti nel 2002. Isaacs ha continuato dicendo che, non solo i suoi figli non hanno visto Harry Potter, ma nessuno dei film dove era presente. Ecco le parole dell’attore in merito:

A parte Harry Potter, sarebbe strano per i miei figli vedere il loro padre in scene di sesso o in scene in cui uccide delle persone, o a volte entrambe le cose contemporaneamente. Non è qualcosa con cui vorrebbero avere a che fare, tranne che forse in terapia. Però hanno amato molto i libri della saga.

Isaacs terrà un quiz sul franchise l’11 aprile per la Croce Rossa britannica con premi esclusivi in palio e con le apparizioni di alcuni dei suoi co-protagonisti. In gran parte della serie, il suo personaggio viene conosciuto solo nei panni del padre di Draco (Tom Felton). Ma la verità è che Lucius complottava e lavorava sempre dietro le quinte per influenzare le decisioni al Ministero della Magia; decisioni che alla fine hanno contribuito a facilitare l’ascesa di Voldemort.

Lucius Malfoy non è stato tra i personaggi più amati dai fan se non per coloro che trovano la magia oscura e i Mangiamorte come l’aspetto più interessante del franchise. Nonostante questo il suo è stato un personaggio molto importante per la saga anche se non sempre presente, inoltre la sua interpretazione è stata davvero eccelsa.

