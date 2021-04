Final Fantasy VII: Advent Children, il film rimasterizzato in 4K

Final Fantasy VII: Advent Children, il film spin-off in CGI del videogioco originale del 1997, verrà rimasterizzato in 4K.

Final Fantasy VII: Advent Children verrà rimasterizzato in 4K. La versione aggiornata del film dovrebbe arrivare l’8 giugno, giusto prima dell’aggiornamento per PS5 di Final Fantasy VII Remake Intergrade

Tra i videogiochi principali di Final Fantasy, uno di quelli che ha avuto il maggior impatto sulla cultura popolare è Final Fantasy VII. Final Fantasy VII: Advent Children è un film animato uscito nel 2005 diretto da Tetsuya Nomura, scritto da Kazushige Nojima e prodotto da Yoshinori Kitase e Shinji Hashimoto.

Advent Children si svolge due anni dopo gli eventi di Final Fantasy VII e si concentra sulla comparsa di tre loschi personaggi che rapiscono bambini infettati da una malattia inspiegabile. L’eroe di Final Fantasy VII Cloud Strife, affetto dalla stessa malattia, decide di andare a salvare questi bambini. In seguito Cloud scopre che i tre hanno in programma di resuscitare Sephiroth usando i resti di Jenova, così insieme ai suoi compagni decidono di fermarli.

La critica ne ha elogiato l’animazione, ma la trama è stata criticata perchè incomprensibile per gli spettatori che non hanno mai giocato a Final Fantasy VII. Nonostante questo il film ha ricevuto il Best Anime Feature agli American Anime Awards del 2007. La versione originale è stata uno dei film d’animazione più venduti nel suo anno di uscita sia in Giappone che negli Stati Uniti. A maggio 2009, le versioni in DVD e Universal Media Disc avevano venduto oltre 4,1 milioni di copie in tutto il mondo.

Una cosa da far presente è che il film è stato rilasciato come sequel dell’originale Final Fantasy VII. Coloro che hanno giocato solo al remake saranno probabilmente confusi dalla storia, poiché si svolge dopo gli eventi del titolo del 1997. Tuttavia, la rimasterizzazione del film sarà interessante da vedere con Cloud e Sephiroth che combattano sulle note di One-Winged Angel.

