Big: il film doveva avere Robert De Niro come protagonista

Tutti gli appassionati di film anni Ottanta ricorderanno Big, il lungometraggio in cui Tom Hanks si trasforma da ragazzino adolescente ad adulto: ebbene, quel film avrebbe dovuto avere come protagonista Robert De Niro anziché Tom Hanks.

A rivelarlo è stata l’attrice Elizabeth Perkins, che in Big interpretò il ruolo di Susan Lawrence. Secondo le sue parole:

De Niro era stato ingaggiato come protagonista del film, ma a causa di alcuni impegni già stabiliti non poté far parte della produzione. Perciò fu ingaggiato Tom Hanks, ma con De Niro il film avrebbe avuto un tono completamente diverso, secondo quello che penso.