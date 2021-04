Bad Boys: l’esilarante video che celebra i 26 anni del film

Will Smith e Martin Lawrence hanno celebrato con un video esilarante i 26 anni dall'uscita di Bad Boys.

Will Smith e Martin Lawrence hanno voluto celebrare i 26 anni dall’uscita di Bad Boys con un video esilarante, in cui i due si vedono uno accanto all’altro oggi, mentre, successivamente, si sovrappone l’immagine dei protagonisti così come erano nel primo lungometraggio.

Qui sotto potete vedere il video per i 26 anni di Bad Boys, in cui Will Smith sottolinea che quando intendevano “for life” dicevano sul serio.

Il primo film uscì nel 1995 diretto da Michael Bay, e si rivelò un vero e proprio successo, considerando che si trattava di un buddy movie che mischiava poliziesco e commedia. Il lungometraggio incassò complessivamente 141 milioni di dollari. Successivamente fu prodotto il secondo film, che arrivò nelle sale cinematografiche nel 2003.

Lo scorso hanno è uscito Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga cinematografica, che è stato ben accolto dal pubblico, e che ha ottenuto ottimi incassi.

Bad Boys for Life negli Stati Uniti ha ottenuto 204 milioni di dollari, mentre 1917 si è piazzato al secondo posto con 157 milioni. Alcuni altri lungometraggi usciti proprio nel periodo di marzo 2020, quando la pandemia ha iniziato a farsi sentire, hanno risentito della chiusura delle sale, e tra questi ci sono The Hunt e Bloodshot.

Questo successo sembra comunque aver garantito un nuovo capitolo della saga.