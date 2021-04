Anne Boleyn: prima foto di Jodie Turner-Smith con Enrico VIII di Mark Stanley

Channel 5 ha rivelato la prima foto della serie Anne Boleyn, che vede Jodie Turner-Smith nei panni di Anna Bolena e Enrico VIII interpretato da Mark Stanley, abbracciati teneramente. Non fatevi incantare troppo però, sappiamo tutti come è andata a finire.

Il thriller psicologico suddiviso in tre parti Anne Boleyn dell’emittente britannica Channel 5, esplorerà gli ultimi mesi della vita di Anna Bolena dal suo punto di vista, mentre cerca di assicurare un futuro a sua figlia e sfida il potente patriarcato che la circonda.

Anna Bolena fu regina d’Inghilterra dal 1533 al 1536 come seconda moglie del re Enrico VIII. Il loro matrimonio, e la sua decapitazione per tradimento, la resero una figura chiave nello sconvolgimento politico e religioso che segnò l’inizio della Riforma inglese.

Enrico VIII tentò di sedurre Anna Bolena in molti modi, ma lei si rifiutò di diventare sua amante, come era stata anche sua sorella Mary. Enrico VIII deciso ad averla si concentrò su come annullare il suo matrimonio con Caterina D’Aragona.

Quando divenne chiaro che il Papa Clemente VII non avrebbe annullato il loro matrimonio, Enrico VIII e i suoi consiglieri, iniziarono un processo di rottura con il potere della Chiesa cattolica in Inghilterra e iniziarono a chiudere i monasteri.

La serie descriverà i momenti chiave che hanno causato la rovina di Anna Bolena, riflettendo sulla sua forza e sulle sue vulnerabilità che le sono risultate fatali. La serie ha già terminato la produzione nello Yorkshire a dicembre e andrà in onda entro la fine dell’anno.

Turner-Smith non reciterà più in The Witcher: Blood Origin, la serie prequel di Netflix del dramma fantasy The Witcher a causa di conflitti di programmazione. Prodotto da Fable Pictures e Sony Pictures Television, Anne Boleyn, rappresenterà una delle poche volte in cui un’attrice di colore interpreta una figura reale importante in un’emittente britannica.

