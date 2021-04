Vincenzo Mollica: in uscita una raccolta Disney con Paperica

Uscirà il 14 aprile, edito da Giunti, il volume intitolato PaperShow dedicato a Vincenzo Mollica ed al suo alterego Paperica: si tratta di una raccolta delle migliori storie a fumetti di Topolino che hanno protagonista il personaggio disneyano di Paperica.

Questa è la cover dedicata a Papershow.

Saranno dodici le storie che comporranno PaperShow, e vedremo Paperica impegnato nel centenario degli Oscar, con personaggi del calibro di Marilyn e Clarke Gable, passando per Fellini e Totò. Oppure ancora ci saranno storie con il papero impegnato ai Premi Nobel con Dario Fo, ed ancora al Festival di Cannes, Venezia o alla Festa del Cinema di Roma. Nel corso del volume verranno mostrati anche diversi personaggi famosi nostrani in versione paperizzata: da Vasco Rossi a Fiorello, da Fabio Fazio a Mina, da Federico Fellini a Giulietta Masina.

Lo stesso Vincenzo Mollica è da sempre un grande appassionato di fumetti, e questo suo alterego è da considerato da lui stesso un vero e proprio vanto. A rappresentarlo in versione papero disneyano per la prima volta fu Giorgio Cavazzano nel 1995. Da allora sono stati diversi i fumetti che hanno avuto come protagonista Vincenzo Paperica.

Inoltre, venerdì 23 aprile alle ore 15.30, Vincenzo Mollica sarà protagonista di una diretta Facebook della pagina GiuntiEditore moderata da Veronica Di Lisio, Direttore Editoriale Disney Libri per Giunti, in cui racconterà aneddoti e vicende della sua vita da giornalista, e da papero.