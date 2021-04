Saw: in sviluppo il decimo film del franchise horror

Production Weekly ha riportato che il decimo film della saga di Saw è in sviluppo, anche se la produzione verrà condizionata dagli esiti di Spiral.

Con Spiral che è pronto ad arrivare in streaming e nelle sale cinematografiche, sembra che le produzioni dedicate alla saga di Saw siano pronte a proseguire, e un report di Production Weekly ha reso noto che il decimo film del franchise di Saw è entrato in fase di sviluppo, realizzato da Twisted Pictures.

A confermare la notizia sarebbe anche Bloody Disgusting, che però ha sottolineato come l’uscita di Spiral potrebbe cambiare le cose, sia in positivo che in negativo. Il successo del lungometraggio potrebbe accelerare la fase di produzione del nuovo capitolo, e portare a progettarne altri. Mentre un insuccesso potrebbe mettere in pausa il franchise.

Ovviamente gli appassionati di horror si augurano che nuovi film di Saw arrivino nei prossimi anni nelle sale cinematografiche, e che Spiral possa essere all’altezza delle aspettative.

La storia di Spiral vede protagonista il il detective Ezekiel ”Zeke” Banks, che insieme al partner alle prime armi, indaga sulla mente malata che si cela dietro la forma contorta di giustizia definita ”Spiral”. I due dovranno occuparsi di una serie di omicidi che ricordano vicende passate accadute in città. Tutto ciò porterà Zeke a diventare protagonista del gioco sadico dell’assassino.

Il lungometraggio uscirà il 14 maggio.