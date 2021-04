Run the World: trailer e poster della serie StarzPlay

StarzPlay ha pubblicato il trailer ed il poster di Run the World, serie TV ideata da Leigh Davenport ed ambientata ad Harlem. Dal 16 maggio.

La piattaforma streaming StarzPlay ha diffuso il trailer ed il poster di Run the World, nuova sit-com creata da Leigh Davenport, che sarà anche produttrice esecutiva insieme alla showrunner Yvette Lee Bowser.

La serie è ambientata ad Halem, quartiere di New York, e vede protagoniste un gruppo di donne afroamericane trentenni che ogni giorni si impegnano per affermarsi nella vita, sia nella vita che nel lavoro. Il cast vede protagoniste Amber Stevens West nei panni della perfezionista Amber, Andrea Bordeaux è la romantica Ella, Bresha Webb veste i panni dell’energica primadonna Renee, infine Corbin Reid è l’aspirante romanziera Sondi.

Completano il cast Stephen Bishop nei panni di Matthew, Tosin Morohunfola nei panni di Ola, Erika Alexander, Nick Sagar è Anderson, Jay Walker come Jason e la guest star Tonya Pinkins come Gwynn.

Run the World debutterà il prossimo 16 maggio sul canale STARZ negli Stati Uniti e in Canada e contemporaneamente sarà disponibile sulla piattaforma streaming premium StarzPlay in Europa, America Latina e Giappone.

