Mainstream: il trailer del film con protagonista Andrew Garfield

IFC Films ha rilasciato il trailer del suo prossimo film, intitolato Mainstream e con protagonisti Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) e Maya Hawke (Stranger Things 3). Si tratta di una commedia romantica dai toni cupi, scritta e diretta da Gia Coppola.

La prima parte del trailer di Mainstream mostra una somiglianza con il film Popstar: Never Stop Never Stopping (Vite da Popstar in italiano) in quanto pare ritrarre in modo satirico la vita di un influencer dei social media.

Man mano che il video va avanti, il tono della pellicola diventa sempre più cupo, facendoci intuire che il film vuole portarci a capire l’era della connettività, piuttosto che prenderla in giro. Ecco la sinossi ufficiale di Mainstream:

In questo racconto ammonitore, tre persone lottano per preservare la propria identità mentre formano un eccentrico triangolo amoroso nell’era di Internet, ormai in rapida evoluzione.

Il film è già stato presentato in anteprima al prestigioso Festival del Cinema di Venezia, dove ha ottenuto ottimi risultati. La pellicola con Andrew Garfield e Maya Hawke uscirà il 7 maggio 2021 nelle sale degli Stati Uniti.

