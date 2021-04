Kentarō Hiyama’s First Pregnancy: il manga avrà un adattamento live action per Netflix

Arriverà su Netflix nel 2022 Kentarō Hiyama’s First Pregnancy, trasposizione live action dell’omonimo manga scritto e disegnato da Eri Sakai. Il film sarà diretto da Yuko Hakota, con Takeo Kikuchi come co-regista, mentre protagonisti saranno Takumi Saito e Juri Ueno, che vestiranno rispettivamente i panni di Takumi Saitō e della sua partner Aki Seto.

La storia è ambientata in un mondo in cui gli uomini sono ora in grado di rimanere incinta e partorire. Protagonista della vicenda è l’impiegato d’élite Kentarō Hiyama, che inaspettatamente scopre di aspettare un figlio e che a causa di ciò dovrà affrontare i pregiudizi che la gente ha nei confronti degli uomini in gravidanza.

Il manga, il cui titolo originale è Hiyama Kentarō no Ninshin, è stato serializzato nel 2012 sulle pagine di Be Love, rivista edita da Kodansha, per poi essere pubblicato in un unico volume.

