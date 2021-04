House Party reboot: Jorge Lendeborg Jr e Tosin Cole nel cast

Jorge Lendeborg Jr e Tosin Cole sono in trattative per interpretare i ruoli principali di House Party, il reboot della commedia anni '90.

Jorge Lendeborg Jr e Tosin Cole sono in trattative per interpretare i ruoli principali di House Party, il reboot dell’omonima commedia degli anni ’90, che ora è in fase di sviluppo. A produrre la pellicola, lo ricordiamo, è LeBron James.

La storia originale segue il liceale Christopher ‘Kid’ Harris (Christopher ‘Kid’ Reid) mentre cerca di intrufolarsi alla festa in casa del suo amico Peter ‘Play’ Martin (Christopher ‘Play’ Martin), trasformando quella stessa notte in un inaspettato vortice di musica e ilarità. Il film è diventato ormai un cult della commedia e ha lanciato la carriera di grandi attori come Martin Lawrence e Tisha-Campbell Martin.

Già nel 2018 era stato annunciato che LeBron James avrebbe prodotto il reboot di House Party con Maverick Carter, il suo partner per la SpringHill Entertainment.

Il film è diretto da Calmatic, regista di video musicali e vincitore del Grammy Award. Reginald Hudlin e Warrington Hudlin sono i produttori esecutivi delreboot, insieme a Spencer Beighley e Jamal Henderson per la SpringHill. Nel frattempo, i dirigenti della New Line, Richard Brener, Josh Mack e Victoria Palmeri, stanno supervisionando la produzione. A scrivere la sceneggiatura sono invece Stephen Glover e Jamal Olori (Atlanta).

Secondo quanto riferito, i fan di House Party possono aspettarsi dei cameo a sorpresa. Al momento però non ci sono altre informazioni in merito.

Jorge Lendeborg e Tosin Cole, ovviamente, interpreteranno i due protagonisti del reboot di House Party. Il primo è noto per i suoi ruoli in Bumblebee, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Di recente lo abbiamo visto in Bliss con Luke Wilson e Salma Hayek e presto nel film Netflix Night Teeth. Tosin Cole sta attualmente girando la serie limitata 61st Street, prodotta da Michael B. Jordan e scritta da Peter Moffat. L’attore ha preso parte anche a Star Wars: The Force Awakens e Doctor Who.

