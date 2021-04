Facebook punta su Hotline, la sua risposta a Clubhouse

Arriva Hotline, la risposta ufficiale di Facebooko a Clubhouse — il social del momento che si basa sulle conversazioni via voce dei suoi utenti. Hotline è un prodotto di NPE Team, il dipartimento che si occupa dei progetti sperimentali di Facebook.

Hotline è ancora in fase di test ed è stata scoperta dal sito specializzato Tech Crunch. Idealmente si presenta come un prodotto a metà strada tra Clubhouse e le live di Instagram — da cui prende la funzione delle domande in diretta.

C’è però un’importante differenza rispetto al social rivale: in questo caso si possono usare microfono e webcam, per un’esperienza più completa e non limitata esclusivamente alla voce. È una caratteristica che distanzia Hotline da Clubhouse e dalle sue imitazioni, come Twitter Spaces.

Ma allora qual è la differenza rispetto alle stesse dirette Instagram o di Facebook Live? Il target, tanto per iniziare: professionisti ed esperti di varia natura, contro il pubblico generalista. E poi il funzionamento che mima quello di Clubhouse, con una platea divisa tra relatori ed ascoltatori, la presenza di vere e proprie stanze dove entrare per ascoltare o intervenire prendendo la parola.

Curiosamente ad Hotline si accede attraverso il proprio account Twitter. Veramente strano, dato che il social è di proprietà di Facebook.

Ieri c’è stato il primo test, con l’esperto di real estate Nick Huber che ha tenuto una prima master class su Hotline. Per il momento i dettagli sono ancora fumosi e non sappiamo se e quando ci sarà un lancio globale. Né tantomeno se Hotline continuerà ad essere un prodotto separato o se, presto o tardi, lo vedremo integrato all’interno di FB o Instagram.