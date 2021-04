Eureka! 25 – Cinema, corpo e società

08—Apr—2021 / 9:46 AM

Tornano le scienze sociali e con l’esperta di moda Arianna Duranti si è cercato di affrontare una tematica molto particolare: come il cinema è stato influenzato dai canoni estetici. In studio anche la nostra Valentina Ariete.

Da Capitan America a Wonder Woman, passando per Sandokan i canoni estetici di bellezza sono cambiati negli anni e il mondo del cinema si è dovuto abituare alle nuove tendenze. In questa puntata di Eureka! si è discusso della bellezza dei supereroi con parallelismi con la bellezza classica.