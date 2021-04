Asterix e Obelix: Zlatan Ibrahimovic nel cast del live-action

Il nuovo film live-action dedicato ad Asterix e Obelix avrà nel cast un personaggio d’eccezione: stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, campione di Calcio e attaccante del Milan. Le riprese del lungometraggio inizieranno durante la primavera, ed il resto del cast ha anche altri nomi di rilievo.

Guillaume Canet sarà Asterix, Gilles Lellouche farà Obelix (si tratta della prima volta che il ruolo non verrà occupato da Gerard Depardieu), Vincent Cassel sarà Cesar, Marion Cotillard farà Cleopatra e Jonathan Cohen sarà Finalthesis. E poi ancora ci saranno Ramzy Bedia, Julie Chen, Linh-Dan Pham, Pierre Richard, e, così come dicevamo in apertura, Zlatan Ibrahimovic farà il suo debutto cinematografico nei panni di Oneofus.

Philippe Mechelen e Julien Hervé hanno scritto la sceneggiatura, mentre Guillaume Canet farà da regista. Il progetto è prodotto da Trésor Films, Pathé Films e Les Enfants Terribles. Le musiche verranno realizzate dal francese Matthieu Chedid. I piani iniziali prevedevano l’inizio delle riprese in Cina, ma il progetto è stato riprogrammato, e la produzione si terrà in Francia e Marocco.

I distributori saranno Pathé in Francia e Svizzera, Leonine in Germania, Kinoswiat in Polonia, Unicorn in CIS e nei Paesi Baltici, Blitz nella Ex-Yugoslavia, Rosebud per la Grecia, mentre Netflix distribuirà il lungometraggio negli altri mercati, compreso, probabilmente, quello italiano.