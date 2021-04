Benny Safdie sarà il padre della protagonista nel film Are You There God? It’s Me, Margaret di Lionsgate, al fianco di Rachel McAdams.

Benny Safdie, regista e attore di talento, è stato scelto per interpretare il film Are You There God? It’s Me, Margaret, adattamento cinematografico per la Lionsgate dell’omonimo romanzo di Judy Blume. L’attore reciterà al fianco di Rachel McAdams, insieme a Abby Ryder Fortson (Ant-Man), nel film di formazione che proviene dalla sceneggiatrice e regista Kelly Fremon Craig (The Edge of Seventeen).

In Are You There God? It’s Me, Margaret, Benny Safdie interpreterà il padre di Margaret, Herb, che nel libro è raffigurato come un venditore di assicurazioni ebreo, mentre sua madre, Barbara, è una casalinga cristiana a cui piace dipingere. Nel libro, tra l’altro, Margaret è incerta su quale religione seguire

Abby Ryder Fortson interpreta la protagonista, che si trasferisce dalla città alla periferia e prega Dio di vegliare su di lei mentre entra nel pieno periodo della pubertà e diventa ansiosa per i cambiamenti che il suo corpo sta attraversando. Sua madre (Rachel McAdams) e sua nonna (Kathy Bates) cercano di guidarla in un momento in cui tutto sta cambiando, comprendendo a loro volta che non si smette mai di mettere in discussione il proprio percorso e di definire ciò che è significativo nella nostra vita.

Fremon Craig, produttore del film insieme a Julie Ansell, Richard Sakai, Amy Brooks, Blumee e James L. Gracie, ha detto:

Benny ha un talento davvero straordinario per essere naturale e sono entusiasta di collaborare con lui in questo film.

La produzione è attualmente in corso, mentre i dirigenti della Lionsgate, Meredith Wieck e Chelsea Kujawa, stanno supervisionando il progetto per lo studio.

Erin Westerman della Lionsgate ha aggiunto:

Benny è un attore e narratore incredibilmente pieno di sentimento e un vero mensch. Siamo onorati che abbia accettato di unirsi a questa storia iconica per interpretare il padre di Margaret. La storia è un inno senza tempo e rilevante.

Presto vedremo l’attore in Pieces of a Woman su Netflix e nel prossimo film di Paul Thomas Anderson (il filo nascosto), che dovrebbe uscire nei cinema in autunno e di cui non conosciamo il titolo. Benny Safdie sarà anche nella serie di Disney+ su Obi-Wan Kenobi e dovrebbe anche interpretare il marito di Emma Stone nella serie comica di Showtime The Curse, che ha co-creato insieme al comico Nathan Fielder. Il film è stato annunciato per la prima volta nel marzo 2020.

