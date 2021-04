Paul Schneider, Angela Sarafyan e Jacob Lofland sono i protagonisti del film horror A House on the Bayou di Blumhouse.

A House on the Bayou, il primo film horror dell’accordo stipulato tra Blumhouse ed Epix, ha trovato i suoi protagonisti negli attori Paul Schneider (Tales from the Loop), Angela Sarafyan (Westworld) e Jacob Lofland (Maze Runner). La produzione del progetto, scritto e diretto da Alex McAulay (Don’t Tell a Soul) è già iniziata a New Orleans.

A House on the Bayou segue la storia di una coppia in difficoltà (Paul Schneider e Angela Sarafyan Sarafyan), che decide di fare una vacanza in una casa isolata nel bayou della Louisiana, in modo da ritrovare i valori della famiglia e ricongiungersi. Quando arrivano dei visitatori inaspettati nella casa isolata, la loro facciata di famiglia felice e unita inizia a perdersi, mentre vengono alla luce segreti terrificanti. La figlia adolescente della coppia sarà interpretata da Lia McHugh, che presto vedremo in The Eternals.

Il cast include anche Jacob Lofland, il quale interpreterà un ruolo chiave, ancora sconosciuto, mentre Doug Van Liew (Ida Red) e Lauren Richards (Doom Patrol) avranno ruoli secondari. Il film sarà disponibile su Epix entro la fine del 2021.

Ricordiamo che l’accordo Blumhouse-Epix, annunciato lo scorso marzo, prevede che la casa di produzione horror sviluppi e produca otto film di genere esclusivamente per la rete. Jason Blum, Chris McCumber e Jeremy Gold sono i produttori esecutivi di House on the Bayou per la Blumhouse, insieme a Mary-Margaret Kunze.

