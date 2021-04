Westworld: le riprese della quarta stagione inizieranno presto

Thandiwe Newton che interpreta Maeve Millay in Westworld ha rivelato che le riprese per la quarta stagione della serie TV inizieranno molto presto. L’attrice che recentemente ha ripristinato l’ortografia originale del suo nome, ha approfittato del post di un fan in merito per fare questa rivelazione. Di seguito l’immagine del post:

Non sappiamo ancora quale sarà la trama ufficiale della quarta stagione e il numero esatto degli episodi. Per chi non la conoscesse, Westworld è una serie televisiva western distopica di fantascienza creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Prodotto dalla HBO, è basato sull’omonimo film del 1973 (scritto e diretto da Michael Crichton).

La storia inizia a Westworld, un parco divertimenti immaginario e tecnologicamente avanzato a tema Wild-West popolato da androidi. Il parco si rivolge a “ospiti” ben paganti che possono assecondare le loro fantasie più sfrenate all’interno del parco.

Nella terza stagione, la trama della serie si espansa nel mondo reale, a metà del 21° secolo, dove la vita delle persone è guidata e controllata da una potente intelligenza artificiale chiamata Rehoboam. La terza stagione di otto episodi si è conclusa il 3 maggio 2020 e ad aprile HBO l’ha rinnovata per una quarta.

Westworld è stata acclamata dalla critica durante la sua prima stagione, ricevendo elogi per le sue performance, immagini, narrativa, temi e la colonna sonora di Ramin Djawadi. La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, vincendo 9 Primetime Emmy Awards su 54 nomination. Thandiwe Newton ha vinto il Primetime Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2018.

