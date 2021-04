The Witcher: il poster della serie Netflix in stile Studio Ghibli

L'artista ucraina, Ana Godis, ha realizzato un poster di The Witcher con disegni che ricordano lo stile dello Studio Ghibli per festeggiare la fine delle riprese.

L’artista ucraina Ana Godis ha ricreato un poster di The Witcher con dei disegni che ricordano molto lo stile del famoso studio di animazione giapponese, lo Studio Ghibli. La serie fantasy ha da poco terminato le riprese della tanto attesa seconda stagione che debutterà su Netflix entro la fine del 2021 e l’artista ha voluto festeggiare con la fan art che potete vedere di seguito:

La produzione della seconda stagione ha dovuto combattere con molti imprevisti oltre che con la presenza della pandemia. Henry Cavill che interpreta il protagonista tutto d’un pezzo Geralt di Rivia, durante le riprese ha subito un infortunio e la produzione ha dovuto continuare dedicandosi alle scene dove l’attore non era presente.

La serie TV ha ottenuto un notevole successo per lo streamer tanto che è già in produzione The Witcher: Nightmare of the Wolf, una serie animata incentrata sull’origine del mentore di Geralt, Vesemir. Inoltre verrà prodotta anche The Witcher: Blood Origin una serie prequel live-action ambientata 1200 anni prima degli eventi della serie.

Ana Godis è una talentuosa illustratrice editoriale di Odessa, Ucraina, che oltre al lavoro commerciale si dedica anche alla creazione di vari tipi di fumetti. I suoi lavori sono molto originali e spesso si dedica anche a fan art dei suoi film e serie TV preferite.

Per quanto riguarda lo Studio Ghibli, il prossimo film di Hayao Miyazaki, How Do You Live?, è a metà strada della sua produzione e uscirà probabilmente tra tre anni, purtroppo non si sa ancora nulla della trama.

