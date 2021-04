The Falcon and the Winter Soldier: l’action figure del Barone Zemo

Marvel ha rivelato l'action figure de il Barone Zemo, personaggio interpretato da Daniel Brühl nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Venerdì 2 aprile nel corso del terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo il Barone Zemo e pochi giorni dopo l’uscita della puntata Marvel ha rivelato l’action figure del personaggio interpretato nuovamente da Daniel Brühl.

La figure vede il personaggio indossare il costume visto nell’episodio dello show Disney+ ed avrà come gadget il libro del Soldato d’Inverno ed una pistola, oltre a due set di mani e due teste, una con la maschera ed una senza. Al momento non è stato rivelato il prezzo ne la data di rilascio, si sa solamente che sarà disponibile in primavera.

Vi ricordiamo che The Falcon and the Winter Soldier è la seconda serie TV Marvel ad arrivare su Disney+ e che ogni venerdì è disponibile un nuovo episodio. Protagonisti sono Anthony Mackie e Sebsastian Stan, che riprendono i rispettivi ruoli di Sam Wilson / Falcon e di Bucky burnes / Winter Soldier. Al loro fianco oltre a Daniel Brühl / Barone Zemo ritroivamo Emily VanCamp nei panni di Sharon carter / Agent 13. Completano il cast Wyatt Russel come John Walker / US Agent e Erin Kellyman come Karli Morgenthau.

La serie è diretta da Kari Skogland e sceneggiata da Malcolm Spellman e vede i due Avenger unire le forze per fermare il gruppo terroristico dei Flag Smasher. Come se non bastasse il Governo ha trovato in John Walker il suo nuovo Captain America, cosa che non li fa di certo felici.