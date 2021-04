Sons of Sam: il trailer della docuserie di Netflix

Netflix ha condiviso il trailer della docuserie Sons of Sam, dedicata agli omicidi di David Berkowitz commessi a New York negli anni Settanta.

Netflix ha diffuso il trailer dedicato alla docuserie Sons of Sam: A descent into Darkness, la storia di David Berkowitz, il famoso killer di New York che iniziò a gettare nel panico La Grande Mela nel 1976. La docuserie sarà divisa in quattro parti, e racconterà il percorso ed i segreti del serial killer conosciuto come Son of Sam.

Qui sotto potete vedere il trailer di Sons of Sam.

Nella docuserie si parla del fatto che Berkowitz è stato responsabile della morte di sei persone, ma sembra non abbia agito da solo. Il giornalista e autore del libro Ultimate Evil, Maury Terry, ha spesso parlato dell’ipotesi che Son of Sam non abbia commesso i crimi in solitudine, e nella docuserie cercherà di provarlo.

Il documentario include nuove immagini e filmati del periodo in cui avvennero gli omicidi, e lo stesso Maury Terry proporrà interviste e piste investigative nuove.

La docuserie è diretta da Joshua Zeman (Cropsey, Murder Mountain), mentre i produttori esecutivi sono Sara Enright, Zara Duffy, Dave Sirulnick, Jon Kamen, Joshua Zeman, Josh Braun e Dan Braun. La docuserie sarà divisa in quattro parti da sessanta minuti a puntata.

Tutti gli episodi di Sons of Sam saranno disponibili su Netflix dal 5 maggio.