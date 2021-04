PHASE FOUR EP. 03 – what’s wrong in Madripoor? Ospite speciale: Marco Checchetto

Phase Four Ep. 03, alla scoperta di Madripoor e degli easter egg del terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier. Ospite Speciale: Marco Checchetto

Phase Four, il nostro formato nato in collaborazione con Disney Plus, per raccontare il MCU e nello specifico concentrarsi su The Falcon and The Winter Soldier, arriva al terzo episodio.

Nel video analizziamo tutti gli easter egg del terzo episodio della serie dedicata a Bucky Barnes e Sam Wilson, ora che finalmente ci hanno presentato Madripoor, nella sua pericolosa bellezza.

Ma non poteva mancare un ospite speciale: Marco Checchetto.

Marco è una delle matite più apprezzate e popolari in forza a Marvel e vanta grandi uscite (da Star Wars al bellissimo Daredevil scritto da Chip Zdarsky), oltre ad essere il copertinista della serie di U.S. Agent (il nostro John Walker) scritta da Cristopher Priest, il cui nuovo design è stato curato dal nostro Stefano Landini.

Quale migliore occasione per raccontare il personaggio e i possibili percorsi della serie?

E poi assieme analizziamo il nuovo interessantissimo trailer di Loki, serie in arrivo su Disney+ l’11 giugno.

The Falcon and The Winter Soldier è disponibile a rilascio settimanale su Disney+.