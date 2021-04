La Sirenetta: il live-action Disney sarà girato in Sardegna

L'adattamento live-action del film d'animazione Disney La Sirenetta sarà girato in Sardegna, nota per il suo mare cristallino.

Il live-action Disney de La Sirenetta che vedrà come protagonista la giovane cantante R&B Halle Bailey, nei panni dell’amata sirena con i capelli rossi, effettuerà le prossime riprese del film in Sardegna.

La troupe di produzione dell’attesissimo film Disney, diretto da Rob Marshall, inizierà le riprese nel mare cristallino della Sardegna nelle prossime settimane. Le riprese si sposteranno dai Pinewood Studios di Londra al piccolo borgo marinaro di Santa Teresa di Gallura, sulla costa settentrionale dell’isola.

Le riprese dovrebbero iniziare all’inizio dell’estate e la produzione vedrà il coinvolgimento di almeno 300 persone e le riprese dureranno circa tre mesi. La Disney però non ha confermato la notizia in modo ufficiale a Variety.

Santa Teresa di Gallura si trova proprio sulla punta settentrionale della Sardegna, sulle Bocche di Bonifacio, in provincia di Sassari. Il paesaggio molto particolare del luogo che vede coste frastagliate, mare azzurro smeraldo e zone naturali incontaminate sembra l’ambientazione perfetta per il prossimo live-action Disney.

La Serdagna ha spesso ospitato produzioni cinematografiche internazionali come quella di uno dei film di James Bond (La spia che mi amava) e della mini-serie TV diretta da George Clooney Catch-22. Le produzioni girate in Sardegna sono realizzate nel rispetto dei cosiddetti protocolli Green Set per ridurre il loro impatto ambientale.

La Sirenetta è entrato in produzione nel 2020, ma ha subito molti ritardi a causa della pandemia. Oltre ad Halle Bailey, il cast vedrà Melissa McCarthy nei panni della malvagia Ursula, Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric e Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone.

Nel film live-action vi potrete aspettare di ritrovare e di poter cantare di nuovo le canzoni originali del classico animato del 1989, oltre a nuove creazioni del compositore originale Alan Menken.

