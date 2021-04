Jupiter’s Legacy: il trailer della serie Netflix in arrivo a maggio

Netflix ha rivelato il primo trailer e immagini in anteprima del nuovo superhero drama Jupiter’s Legacy in arrivo il 7 maggio sulla piattaforma.

Jupiter’s Legacy, la nuova serie originale Netflix basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, ha rivelato il suo primo trailer. La serie TV composta da otto episodi sarà dispobile per la visione da venerdì 7 maggio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Di seguito il trailer della nuova attesissima serie:

Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e ripercorre le dinamiche della famiglia di supereroi. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, che vogliono dimostrare il loro valore, iniziano a lottare per dimostrare di essere all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e dei loro stessi standard personali.

La serie è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim. Di seguito alcune immagini in anteprima dei personaggi della serie:

Il creatore Mark Millar ha definito la serie come un mix di The Avengers, Il Padrino Parte II e 2001: Odissea nello Spazio. Basata sull’omonima serie di fumetti di Millar, il cast di Jupiter’s Legacy include Josh Duhamel nei panni di The Utopian / Sheldon Sampson, Ben Daniels nei panni di Walter Sampson e Leslie Bibb nei panni di Grace Sampson. Scopriremo presto se Mark Millar aveva ragione ma già il trailer rivela l’epicità della serie in arrivo su Netflix.

