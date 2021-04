StarzPlay: tutti i film e serie TV in arrivo a maggio

Tutti i film e le serie TV in arrivo a maggio in streaming su StarzPlay. Tra action, docuserie, commedie e dramma c'è l'imbarazzo della scelta.

Il maggio di StarzPlay si preannuncia essere un mese pieno di action, dramma, amore e molto altro. Sulla piattaforma streaming di Starz il mese prossimo arriveranno film e serie TV che soddisferanno i gusti di tutti con la terza stagione di The Girlfriend Experience, la seconda serie di Pennyworth, la velocità di Baby Driver e la crescita repentina di 30 anni in un secondo, solo per citare alcuni titoli.

Vediamo nel dettaglio tutti i prodotti in arrivo su StarzPlay.

SERIE TV

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE STAGIONE 3

Le GFE o The Girl Friend Experience sono donne che offrono relazioni emotive e sessuali ad un prezzo molto alto. La terza stagione è ambientata nel mondo tecnico-scientifico di Londra e vede protagonista la specializzanda in neuroscienze Iris (Julia Goldani Telles). La ragazza si avvicinerà al mondo delle GFE e scoprirà presto i benefici che avrà sul mondo del lavoro. Una nuova vita che la porterà a chiedersi se le sue azioni siano guidate solo dalla sua volontà o anche da qualcos’altro, iniziando così un lavoro di esplorazione.

La terza serie sarà disponibile dal 2 maggio, mentre le prime due sono già disponibili.

PENNYWORTH STAGIONE 2

Alfred Pennyworth è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. Pochi però sanno che il mitico maggiordomo di Batman ha avuto una giovetù alquanto avventurosa, che ci viene raccontata nella serie Pennyworth.

Nella seconda stagione l’ex soldato della SAS britannica gestisce il locale The Delaney nel West End di Londra, unica zona neutrale della città e di una nazione ormai sconvolta da una guerra civile portata avanti dalla potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood il cui scopo è governare l’Inghilterra. Obiettivo di Alfred è trovare una via di fuga per lasciare il Paese.

La serie è al momento in corso, con un nuovo episodio ogni settimana e con il finale di stagione previsto per il 2 maggio. La prima serie completa è già disponibile.

CONFRONTING A SERIAL KILLER

Samuel Little è uno dei più efferati serial killer d’America, Jillian Lauren è un’acclamata autrice e giornalista. I due sono i protagonisti della docuserie Confronting a serial killer, prodotta e diretta dal regista nominato all’Oscar e vincitore di un Emmy Joe Berlinger.

I cinque episodi della miniserie saranno disponibili a partire dal 18 aprile, con un nuovo episodio a settimana. Il finale di stagione è fissato per il 16 maggio.

FILM

BABY DRIVER

Inseguimenti ad alta velocità, rapine ed amore si intrecciano in Baby Driver – Il genio della fuga, action movie scritto e diretto da Edgar Wright. Protagonista della storia è Baby, giovane pilota talentuoso che lavora come autista per un boss criminale locale. Una vita al volante a sfrecciare a tutta velocità e cambierà quando conoscerà la bella cameriera Debora, che gli farà desiderare una vita migliore. Le cose però non saranno facili.

Il film con protagonisti Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, John Hamm, Jamie Foxx, Eiza González, Jon Bernthal e Flea sarà disponibile dal 15 maggio.

INFERNO

Terza avventura per il simbologo Robert Langdon. Questa volta il noto professore seguirà gli indizi de La Divina Commedia per evitare un genocidio globale. La sua ricerca lo porterà in Italia, dove si ritroverà a combattere un folle intenzionato a diffondere un virus letale che potrebbe sterminare metà della popolazione mondiale.

Dal 15 maggio su StarzPlay.

CRANK – HIGH VOLTAGE

Nuova adrenalinica avventura per il mercenario Chelios. Questa volta l’uomo se la deve vedere con un boss della mafia cinese che lo ha privato del cuore, al suo posto un congegno che richiede periodiche scosse elettriche per funzionare. Suo unico obiettivo è riprendersi il cuore, le cose ovviamente non saranno facili.

Jason Statham vi aspetta dal 15 maggio su StarPlay.

30 ANNI IN UN SECONDO

Il sogno di ogni tredicenne è quello di diventare grandi il prima possibile. Lo è anche di Jenna, che alla sua festa di compleanno esprime il desiderio di diventare una trentenne. La ragazza si ritrova così a vivere una vita completamente nuova nei panni di un’adulta. Le cose però non saranno poi così facili.

Dal 15 maggio su StarPlay.

WHY DID I GET MARRIED?

La vita matrimoniale non è facile, lo sanno bene quattro coppie di amici che sono andati in vacanza insieme nelle montagne del Colorado. La situazione precipita quando una coppia litiga, dando il via al confronto di coppia anche delle altre tre coppie che faranno i conti on le proprie problematiche sentimentali, fra infedeltà e difficoltà di comunicazione.

Dal 15 maggio su StarzPlay.

Vi ricordiamo che trovate StarzPlay, e quindi tutti i suoi prodotti, nei channels di Amazon Prime Video e su Vodafone TV.