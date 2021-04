Star Wars IV doveva aprirsi con un cartone di Duffy Duck

Mark Hamill ha da poco confermato una notizia che in passato è circolata riguardo a Star Wars IV – Una Nuova Speranza, che nel 1978 era semplicemente Star Wars. Secondo quanto riferito da Hamill, George Lucas voleva che il film di Star Wars venisse anticipato in sala dalla proiezione di un cartone animato con protagonista Duffy Duck.

Qui sotto potete vedere il post in cui Mark Hamill rivela questo antefatto dedicato a Star Wars ed a Duffy Duck, sottolineando come l’intento di Lucas era quello di utilizzare il cartone per sciogliere il ghiaccio, e per far comprendere al pubblico che ciò che avrebbero visto dopo non sarebbe stato così terribilmente serio. Alla fine però non riuscirono ad ottenerne i diritti.

George really did want this classic Daffy Duck cartoon shown before every screening of #SW. It would've been an icebreaker to let the audience know what was coming was less than dead serious. I was disappointed when we couldn't get the rights to it & it didn't happen. #TrueStory https://t.co/5VcGKH1yxf — Mark Hamill (@HamillHimself) April 5, 2021

Il cartone in questione s’intitolata Duck Dodgers in the 24th 1/2 Century, in italiano poi tradotto come Duck Dodgers nel XXIV secolo e mezzo. Si tratta di un cortometraggio animato uscito nel 1953, che metteva al centro il personaggio di Duffy Duck che vestiva i panni di Duck Dodgers, una figura incaricata di cercare il raro elemento Illudium Phosdex, ovvero “la molecola della crema da barba”, la cui unica fonte rimasta è il Pianeta X.

Il cartone fu apprezzato da Steven Spielberg, e dallo stesso George Lucas, e diede vita nel tempo ad una serie animata ed a diversi videogiochi dedicati.