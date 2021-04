Star Trek: Lower Decks, la serie rinnovata per una terza stagione

Paramount+ ha rinnovato la serie animata Star Trek: Lower Decks per una terza stagione. La seconda stagione arriverà il 12 agosto.

Paramount Plus ha rinnovato la serie animata Star Trek: Lower Decks per una terza stagione. L’annuncio del rinnovo arriva ancora prima della messa in onda della seconda stagione, di cui è stato rivelato un primo trailer che svela la data di uscita. Le due news sono state date ieri, lunedì 5 aprile, giorno fondamentale nella timeline del franchise, poiché il 5 aprile del 2063 è il giorno del Primo Contatto, ovvero del primo incontro degli umani con la popolazione vulcaniana.

Il teaser trailer mostra le nuove avventure dell’equipaggio della U.S.S. Cerritos, tra “roba di fantascienza”, inseguimenti, combattimenti, creature arrabbaite e molto altro. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma streaming americana il prossimo 12 agosto. In Italia la prima stagione è disponibile su Amazon Prime Video.

La serie animata è stata ideata da da Mike McMahan (già vincitore di un Emmy e già al lavoro su Rick and Morty e Solar Opposites). Protagonisti della serie è l’equipaggio di supporto su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare. Le voci dei protagonisti sono quelle di Tawny Newsome, Jacq Quaid, Noel Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman.

La sinossi ufficiale:

La serie comica animata Star Trek: Lower Decks segue l’equipaggio di supporto su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos, nel 2380. Mentre la nave è scossa da una moltitudine di anomalie fantascientifiche, i protagonisti cercano di tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali. Segui le loro avventure a partire dal 22 gennaio su Prime Video.

Potrebbe interessarti: