L’account ufficiale di Twitter ha rilasciato un teaser trailer di Star Trek: Discovery 4, che mostra l’equipaggio della Flotta Stellare alle prese con un’imprevedibile anomalia spaziale. Il video è stato rivelato durante il “First Contact Day”.

"We are not in this alone." Star Trek: Discovery season four, coming soon ✨ #StarTrekDiscovery #FirstContactDay pic.twitter.com/ZRoI2QRNqp — Star Trek (@StarTrek) April 5, 2021

Dopo la terza stagione, la U.S.S. Discovery si trova in un futuro sconosciuto, lontano da quella casa che conoscevano una volta. Ora gli “esploratori spaziali” si scontrano con un’imprevedibile anomalia gravitazionale che potrebbe porre fine al loro viaggio in un periodo già pieno di incertezze. I membri della Discovery, insieme all’aiuto di alcuni nuovi amici, devono lavorare insieme per ridare speranza alla Federazione.

Dopo la distruzione della U.S.S., che ha portato alla perdita di alcuni membri dell’equipaggio, il teaser di Star Trek: Discovery 4 allude a un nemico più grande a bordo dell’astronave: l’anomalia gravitazionale. Per affrontare l’avversario invisibile, che arriva senza “alcun tipo di avvertimento”, sentiamo il comandante Burnham (Sonequa Martin-Green) dire nella clip che tutti si devono unire per mantenere la speranza e sfuggire all’ignoto.

Star Trek: Discovery 4 sarà disponibile in anteprima su Paramount + nel 2021 (come si legge nel trailer) e il suo cast include Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio e Ian Alexander.

La serie tv, in esclusiva su Paramount + negli Stati Uniti, è distribuita contemporaneamente da ViacomCBS Global Distribution Group su Netflix in 190 paesi. Il progetto è prodotto da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

