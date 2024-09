Sono parecchi i titoli sparatutto che hanno tentato di dire la propria nel campo del multiplayer online, sia quelli che si sono dedicati solo al PvP, sia quelli che come Destiny hanno saputo amalgamare al meglio tale componente a un’opera magna in PvE. Concord è un titolo con molte idee interessanti, soprattutto per quanto riguarda la modalità in cui vengono proposte le sfide. Parliamo di feature ispirate da titoli già noti, unite ad una narrazione e a un contesto simile e diverso allo stesso tempo. Firewalk e PlayStation Studios hanno preparato la loro squadra di freegunners, e noi siamo pronti a parlarvene in recensione.

Da quando ne abbiamo parlato per la prima volta durante la Beta, abbiamo avuto modo di rinfrescarci le idee, e fare il punto della situazione prima di questa prova generale che ci ha portati, oggi, al verdetto. Non stiamo parlando di un capolavoro, ma non stiamo parlando nemmeno di un’esperienza da buttare, anzi. Non c’è dubbio che Concord sia lacunoso, soprattutto dal punto di vista della varietà ludica, ma è anche vero che ci troviamo solamente alle battute iniziali di un titolo che è stato creato con l’intento di crescere ed essere supportato nel tempo.

Rendere omaggio

Dopo il video introduttivo che vede il nostro scalmanato equipaggio della Northstar entrare a far parte dei freegunners, siamo stati accompagnati di nuovo dalla cinematic che avevamo visto all’inizio della beta: il momento del consulto della mappa. Questo, come tutti gli altri video fin ora usciti del gioco (tra trailer e in game), ci racconta quello che è l’universo di Concord. Un universo dove le stelle erano qualcosa di negato, qualcosa che è stato riconquistato con un sacrificio, con la forza. La mappa stellare viene data a ogni equipaggio che si unisce ai freegunners, una mappa che significa “libertà”. La scena dove si rende omaggio a ciò, raccontata in un certo modo, strizza l’occhio a Star Wars, quasi citando l’eroica impresa che… vabé, già la conoscete. Da questo momento in poi però, i vostri momenti in Concord saranno tutti pallottole e poteri, con la narrazione e le vicende che saranno raccontate settimana dopo settimana, e non vediamo l’ora di scoprirle.

I primi passi…

I vostri primi minuti in game saranno diversi a seconda delle vostre priorità: se volete buttarvi subito nella mischia, potrete far partire il matchmaking senza troppi fronzoli, mentre se volete procedere con ordine e volete imparare al meglio, sono disponibili diverse modalità di allenamento e tutoarial. In single player sono anche presenti delle piccole sfide a tempo, con delle leaderboard dedicate. Non sottovalutate queste sezioni, perché possono essere fondamentali per prendere dimestichezza col gioco in generale, ma anche con determinati personaggi di cui imparerete a sfruttare al meglio le capacità (come Teo o Star Child).

Quello che consigliamo di fare comunque, prima ancora di questo, è dare uno sguardo alle diverse sezioni presenti nel menù principale. Questo perché potremo sia dare uno sguardo alla guida “come si gioca“, dove imparare tutto sulle varie modalità presenti, ma anche sui personaggi, sulle loro capacità, e sui vari tipi di ruolo che essi possono intraprendere in battaglia. Se siete affamati di lore, e volete approfondire la storia di Concord (ve lo consigliamo davvero), la sezione per la “Guida galattica” con la mappa dell’universo è ciò che fa per voi, con tanti dettagli sui vari luoghi e pianeti, le loro particolarità e la loro storia. Per farla breve, non si tratta di un gioco vuoto che vi lascia persi a voi stessi, basta solo cercare un pochino.

…prima dell’azione!

La prima regola per noi giocatori è divertirsi, ed è un po’ anche quella dei freegunner, se non fosse per il fatto che ci sono sempre di mezzo anche i soldi! Per questo motivo, e per molti altri, vincere gli scontri sarà non solo gratificante, ma anche conveniente per il guadagno di esperienza e per il vostro profilo giocatore. Partiamo però dal principio.

Concord si presenta come uno shooter multigiocatore in prima persona, basato su match tra 2 squadre composte da 5 giocatori. I personaggi presenti sono di diverso tipo, ognuno con le sue abilità caratteristiche, e set di armi differenti: il modo in cui si spazia tra essi è ottimo, e la varietà è davvero incredibile, di certo uno degli aspetti più importanti e riusciti del titolo di Firewalk. Ricorda un po’ lo schema a eroi di Overwatch, ricalcandolo solo in parte e lasciando una discreta libertà ai giocatori su come comporre la propria squadra.

Attualmente sono disponibili 6 tipi di match, divisi in tre playlist: Rissa, Dominio e Rivalità. Queste sono disposte in elenco per grado di difficoltà, così come le modalità in esse contenute. In “Rissa” potremo giocare tanto per divertirci in due modalità con rientro (tornando in vita), con Caccia al Trofeo e Scontro; in “Dominio” le cose si faranno un po’ più serie, dove, sempre con rientro, potremo cimentarci in Controlla la Zona e Al Segnale, entrambe dedicate al dominio di zone; infine in “Rivalità” saremo messi a dura prova, dove non ci saranno rientri, i personaggi verranno scelti a turno, e dove non potremo riselezionare i Freegunner con cui abbiamo vinto un round: le due modalità presenti sono Contatto e Corsa al Carico, e per vincere sarà necessario avere la meglio in 4 round su 7. Soprattutto queste ultime, richiedono strategia e coordinamento di squadra, e senza dubbio si tratta delle sfide più avvincenti proposte da Concord.

Quello di cui si sente la mancanza, purtroppo, è di qualcosa di veramente originale. Le potenzialità ci sono, e la qualità anche, eppure oltre alla splendida gestione e varietà dei personaggi, non c’è molto altro che faccia rizzare le antenne dalla curiosità. Mettiamoci inoltre che, con il lancio non proprio fortunato del gioco, al momento è molto difficile trovare giocatori in matchmaking che si dedichino soprattutto alla playlist più competitiva. Ovviamente, se giocate in squadra con i vostri amici, la questione sarà un pochino più semplice.

A dare una mano nella gustosità ci sono le varie taglie, che ogni giorno, settimana e stagione, ci daranno obiettivi da raggiungere e diversi premi estetici o varianti di personaggi. Questa cosa da sola di certo non basterà ad invogliare i giocatori a continuare, o altri ad arrivare, quindi paradossalmente Firewalk dovrà lavorare fin da subito a una formula che veramente sappia allettare nuovi giocatori.

Un equipaggio tutto mio!

Tra le feature più importanti di Concord c’è senza dubbio la possibilità di scegliere quali Freegunner portare con sé durante la scelta dei personaggi. Questo creando i propri equipaggi personalizzati, che permettono sia di includere più varianti di stessi personaggi, sia di avvalersi dei loro bonus (che poi si sommeranno durante le partite competitive). Le varianti sono una carta molto importante da giocarsi, soprattutto quando si è particolarmente bravi con un personaggio, e lo si vuole adattare strategicamente alla sfida che si ha di fronte. Saper usare almeno 6 o 7 personaggio sarà comunque vitale per adattarsi a qualunque situazione.

Altra cosa su cui si è lavorato molto dalla Beta ad oggi, è il bilanciamento: un paio di personaggi che sembravano esageratamente forti sono stati un pochino nerfati, come Haymar, e portati a uno standard più accettabile, mentre altri hanno goduto di potenziamenti importanti, diventando già subito casi di meta, come Lark. Sicuramente c’è ancora qualcosina da limare in tal senso, ma possiamo dire che di passi avanti ne sono stati fatti, eccome.

Una nave pulitissima?

Passando al lato tecnico di Concord, abbiamo avuto a che fare con tantissime gioie, ma anche con alcuni dolori. Su entrambe le versioni testate, ovvero PC via Steam e PlayStation 5, il gioco ha retto fortissimo tra FPS e dettagli, con i 60 frame al secondo che si sono mostrati granitici per tutto il tempo (con leggerissimi rallentamenti su PC con una build di media potenza). Attenzione però su PC a spingere il gioco più di quanto la vostra macchina possa permettersi, e fate attenzione alla stabilità della vostra connessione internet, perché in entrambi i casi, purtroppo, i crash sono dietro l’angolo.

L’aspetto grafico è più che gradevole, sia per l’interfaccia chiara e pulita, sia per l’aspetto fisico dei personaggi, estremamente dettagliato. Meno ispirate le mappe fin ora disponibili, che presentano un level design a volte confusionario (anche se pensato per determinate modalità), e una certa ripetitività di fondo. Buone le vibrazioni che ci arrivano dal comparto audio, che fonde una colonna sonora di base gradevole a degli effetti sonori precisi, e soprattutto a un doppiaggio in italiano di altissimo livello, e probabilmente vi ritroverete a riconoscere molte delle più famose voci che si sono dedicate ai videogiochi negli ultimi anni.