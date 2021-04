Save Ralph: ecco il cortometraggio doppiato da Taika Waititi

Taika Waititi presta la voce al coniglio protagonista di Save Ralph, un cortometraggio sui test cosmetici sugli animali disponibile per la visione su YouTube.

Save Ralph è un cortometraggio che mostra la crudeltà dei test cosmetici effettuati sugli animali. Scritto e diretto da Spencer Susser, il cortometraggio in stop-motion è stato doppiato da star come Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Tricia Helfer (Battlestar Galactica), e Taika Waititi. Di seguito potete vedere l’intero cortometraggio rilasciato su YouTube:

Il cortometraggio racconta la storia del coniglio Ralph usando un formato simile a un documentario. Il coniglio racconta di essere cieco da un occhio, di sentire solo uno fischio continuo dal suo orecchio e mostra il suo corpo coperto da ustioni chimiche che gli rendono doloroso perfino muoversi.

La storia cerca di ironizzare sull’importanza del lavoro che il coniglio compie prestando il suo corpo per i vari test. Tuttavia, la situazione di Ralph è così triste che è difficile riderne, anche quando il coniglio ripete costantemente che il suo lavoro è essenziale per la vita umana, e sarebbe disoccupato se i test sugli animali fossero vietati.

Save Ralph sembra essere una storia innocente, ma è sorprendentemente potente e coinvolgente. Il cortometraggio dura meno di 4 minuti, ma coglie nel segno per il suo messaggio. Con un cast costellato di star, Save Ralph raggiungerà probabilmente un vasto pubblico e diffonderà con successo il suo messaggio positivo per arrivare a ricerche che non prevedano atti di crudeltà verso gli animali.

