Paul Ritter: morto l’interprete di Harry Potter e Chernobyl

Aveva solo 54 anni Paul Ritter, l’attore interprete nel franchise di Harry Potter, ed apparso negli ultimi anni anche nella serie TV Chernobyl, è morto lunedì scorso a causa di un tumore al cervello. Il suo agente ha rilasciato una dichiarazione, nella quale ha detto che Ritter è morto in casa, con i suoi familiari vicini.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate:

Paul è morto in pace, stando a casa, avendo al suo fianco la moglie Polly, ed i figli Frank e Noah. Si trattava di un attore eccezionale, capace di interpretare tanti ruoli sia sul palco che dietro lo schermo. Possedeva tante qualità. Paul era una persona intelligente, gentile e molto divertente. Ci mancherà davvero tanto.

Tra i credits di Paul Ritter possiamo elencare Quantum of Solace, Son of Rambow – Il figlio di Rambo, Harry Potter e il principe mezzosangue e The Eagle, oltre ad apparizioni in serie televisive come Vera, Friday Night Dinner, The Hollow Crown, The Last Kingdom e Chernobyl.

Diversi colleghi hanno diffuso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Ritter. Tra questi Robert Popper, creatore di Friday Night Dinner, che ha dichiarato: