LEGO Harry Potter: svelate le sei minifigure dorate per l’anniversario

Ieri LEGO ha condiviso suoi suoi canali social la foto delle sei minifigure LEGO Harry Potter dorate create appositamente per i set in uscita quest’anno, per celebrare l’anniversario dei primi 20 anni sia della saga cinematografica nata dai libri della scrittrice J.K. Rowling sia dei primi set LEGO messi in commercio.

Le minifigure, tutte dotate di bacchetta magica, raffigurano:

Harry Potter

Voldemort

Ron Weasley

Hermione Granger

Severus Snape

Quirinus Quirrell

e saranno presenti nei set LEGO Harry Potter in uscita questa estate.

