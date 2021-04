Undiscovered Country Vol. 2 è certamente uno dei fumetti americani più attesi del periodo: quale migliore occasione per presentarvelo in diretta con i relativi disegnatori?

La serie Image scritta da Charles Soule e Scott Snyder, dopo aver conquistato gli States, ha catturato l’attenzione anche del pubblico italiano con un mix di azione, mistery, enigmi alla Lost e atmosfere a metà tra il sci-fi e il post-apocalypse, per non parlare poi delle analogie con la situazione mondiale di pandemia.

E finalmente stiamo per leggere Undiscovered Country Vol. 2, in uscita per saldaPress il 22 aprile, in tutte le fumetterie, librerie e store online.

Vi mostriamo le prime tavole e scopriamo un po’di curiosità riguardo uno dei titoli più seguiti dell’anno, con Giuseppe “Cammo” Camuncoli (co-creatore, disegnatore, character designer, creatore dei layout, nonchè una delle matite italiane più apprezzate al mondo per i comics) e Leonardo Marcello Grassi (finisher).

