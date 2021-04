GameStop cerca di trarre profitto dalla Borsa

Com’era prevedibile, GameStop ha deciso di voler trarre profitto in prima persona delle sue alte quotazioni in Borsa. Nei mesi scorsi, il valore delle sue azioni ha infatti raggiunto vette stratosferiche, poi è crollato, e infine si è assestato su una virtuosa via di mezzo: una simile altalena finanziaria può aver fatto felice coloro che giocano a Wall Street, tuttavia non ha garantito alcun giovamento diretto al brand, il quale vuole ora prendersi una fetta della torta.

La nota catena di negozi videoludici desidera quindi capitalizzare il boom azionario di cui è stato protagonista e si prepara a quotare sul mercato l’equivalente di 3,5 milioni di dollari in azioni societarie, dando il via a un’offerta “at the moment” che potrebbe essere ampliata “di volta in volta”.

GameStop, insomma, ha intenzione di vedere come l’annuncio e la concretizzazione del suo progetto inciderà sulle quotazioni della Borsa. In mancanza di svalutazione potrebbe decidere di mettere a disposizione una o più tranche dello stesso valore fino ad arrivare a un importo massimo di 670 milioni di dollari.

I fondi così ottenuti, comunica l’azienda, verranno adoperati per “accelerare la sua trasformazione, per scopi aziendali e per rafforzare il proprio bilancio”, in pratica per sanare i buchi finanziari e per consentire l’evoluzione al formato e-commerce tanto voluto dal nuovo membro del consiglio, Ryan Cohen.

Potrebbe anche interessarti: