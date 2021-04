Game of Thrones: il teaser che celebra il 10° anniversario

Game of Thrones festeggia il 10° anniversario della premiere della serie. HBO ha annunciato l'inizio di The Iron Anniversary, un evento di un mese per celebrarlo.

House of the Dragon sarà il prossimo progetto che vedremo della HBO con le riprese che inizieranno questo mese. Ambientata 300 anni prima degli eventi della serie originale, questa nuova creazione sarà uno spin-off che racconta l’ascesa della dinastia Targaryen.

Questo però non è l’unico progetto che verrà realizzato. Ci sono infatti altre serie prequel in fase di sviluppo che includono Tales of Dunk & Egg, basato su una serie di racconti di George R.R. Martin, e una serie animata ancora senza titolo, entrambe ambientate prima degli eventi di Game of Thrones. Ultimamente è stato annunciato perfino uno spettacolo di Broadway incentrato sul Grande Torneo di Harrenhal.

The Iron Anniversary sarà un evento di un mese per celebrare il decimo anniversario della premiere della serie. Il 10 aprile, HBO darà il via a una maratona della serie per sostenere varie cause, tra cui Women for Women International, World Central Kitchen e UNICEF.

La celebrazione avverrà su una pagina interattiva dedicata. Inoltre, verrà presto annunciato anche un nuovo assortimento di personaggi Funko Pop! con texture in ferro. Per quanto riguarda il prossimo progetto in cantiere, il presidente della HBO Casey Bloys qualche mese fa ha rivelato che House of the Dragon, arriverà sulla rete nel 2022.

