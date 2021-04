Empire of Light: Olivia Colman nel cast dei film

Il prossimo film di Sam Mendes avrà come protagonista Olivia Colman, ed il titolo del lungometraggio sarà Empire of Light.

Il nuovo film di Sam Mendes, intitolato Empire of Light, avrà un’interprete d’eccezione: stiamo parlando di Olivia Colman, che è in trattative per entrare nel lungometraggio che verrà sviluppato dalla Searchlight Pictures. Si tratta della prima collaborazione tra Mendes e la Colman.

Roger Deakins, che ha vinto il Premio Oscar alla migliore fotografia per 1917, tornerà a lavorare con Mendes. La sceneggiatura sarà realizzata dallo stesso regista. Al centro del lungometraggio c’è una storia d’amore, ambientata in Inghilterra nel 1980.

Mendes e Pippa Harris produrranno il film per la Neal Street Productions. Il progetto sarà supervisionato dal membro di Presidents Production, Film and Television Matthew Greenfield, e da David Greenbaum, oltre che dal membro di Searchlight Pictures UK Katie Goodson-Thomas.

Olivia Colman è ormai più che lanciata dopo aver vinto un Oscar per La Favorita, e dopo aver vestito i panni di Elisabetta II nelle ultime stagioni di The Crown. Allo stesso tempo Sam Mendes, dopo il successo di 1917, decide di proporre un film dai toni diversi rispetto al war movie ambientato durante la prima guerra mondiale.

Ricordiamo che Mendes ha lavorato anche ad American Beauty ed al franchise di James Bond.