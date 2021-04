Ultra City Smiths: John C. Reilly nel cast della serie passo-uno

La serie in stop-motion di AMC intitolata Ultra City Smiths ha annunciato i membri del cast vocale, tra cui figura John C. Reilly.

Ultra City Smiths è il nuovo progetto che verrà realizzato dalla rete AMC, e per cui verrà usata la tecnica dello stop motion: da poco è stato annunciato il cast vocale che ne farà parte. La serie sarà divisa in sei episodi e farà il suo esordio durante l’estate.

Tra i membri del cast vocale annunciati ci sono Jimmi Simpson, Da’Vine Joy Randolph, John C. Reilly, Jason Mantzoukas, Bebe Neuwirth, Damon Herriman, Melissa Villaseñor, Kurtwood Smith, Chris Conrad e Hana Mae Lee.

Il progetto è stato annunciato lo scorso settembre, e la storia al centro racconta di un’investigazione che riguarda la scomparsa di un magnate, con due detective che indagano sul caso cercando di farsi strada in mezzo alla corruzione di una città piena di minacce.

I personaggi saranno dei bambolotti che verranno travestiti da figure adulte, mischiando quindi l’hard boiled con qualcosa che all’apparenza sembra essere più leggero. Si tratta di un curioso esperimento che potrebbe attirare diversi tipi di appassionati.

A dare voce ai due protagonisti, che saranno il Detective David Mills ed il Detective Gail Johnson, saranno le voci di Jimmi Simpson e della star di Dolemite Is My Name Da’Vine Joy Randolph. Mentre John C. Reilly sarà Donovan Smith, il personaggio al centro del caso.