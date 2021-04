Il teaser trailer di The Walking Dead 11 ha confermato la data di uscita dell’ultima stagione in estate: il 22 agosto 2021 su AMC.

Il teaser trailer di The Walking Dead 11 ha confermato la data di uscita dell’ultima stagione in estate, più precisamente il 22 agosto 2021. Non manca molto al ritorno degli zombi su AMC, nonostante la decima stagione, con i suoi nuovi 6 episodi speciali, girati durante la pandemia, si sia appena conclusa, ponendo anche le basi per la nuova stagione.

Il ventesimo episodio, per esempio, ha mostrato un primo sguardo al tanto atteso Commonwealth, poiché la storia trattava della prigionia della Principessa nelle mani di un misterioso gruppo militarizzato. Il Commonwealth avrà infatti un ruolo fondamentale in The Walking Dead 11, confermato anche dal teaser trailer, insieme alla data di uscita il 22 agosto 2021.

Inoltre, la clip anticipa l’arrivo di un nuovo personaggio, già presente nei fumetti di Robert Kirkman, da cui è tratta la serie tv, e importante per lo svolgimento della storia. L’atmosfera del teaser è molto suggestiva: tante ambientazioni, tutte prive di persone, con una voce fuori campo, profonda e autorevole, che sta interrogando qualcuno.

Nonostante la mancanza di personaggi come Rick Grimes e Michonne, è possibile che la storia creata per la serie tv e riguardante il Commonwealth renda giustizia ai fumetti di Kirkman, in quanto nel progetto è stata introdotta una seconda organizzazione militare nel CRM, composto da un gruppo di sopravvissuti che sono riusciti a ristabilire uno stile di vita quasi normale, simile a quello che avevano prima che l’apocalisse sconvolgesse il mondo.

