The Mentor: Susanna Fogel dirigerà il film per Sony

Susanna Fogel, co-sceneggiatrice della commedia americana La rivincita delle sfigate, acclamata dalla critica e il cui titolo originale è Booksmart, dirigerà il film The Mentor, basato su una sceneggiatura che quest’ultima sta scrivendo insieme a David Iserson, con il quale aveva già collaborato per la pellicola Il tuo ex non muore mai (The Spy Who Dumped Me della Lionsgate).

Susanna Fogel e David Iserson saranno anche i produttori di The Mentor, progetto basato su un’idea originale, per Sony Pictures. Si tratta di un film d’azione incentrato su due donne di generazioni diverse che devono affrontare la loro difficile situazione relazionale sul posto di lavoro. Le protagoniste, tra l’altro, sono alla ricerca di un trafficante d’armi, un fuggitivo internazionale.

Susanna Fogel è nota per aver diretto i primi due episodi di The Flight Attendant, la serie tv di HBO Max, ed è stata nominata ai DGA Award 2021 proprio per il lavoro svolto sul progetto. Ha debuttatole come sceneggiatrice e regista nel 2014 con il film Life Partners, sviluppato al Sundance Lab. Per quanto riguarda la televisione, i crediti includono il pilot di The Wilds per Amazon, gli episodi della serie Utopia e Amazing Stories per Apple.

David Iserson è invece conosciuto per aver scritto e prodotto serie tv e programmi come Mr. Robot, Mad Men, Run, Upload, Mozart In The Jungle, United States of Tara, New Girl e Saturday Night Live.

