The Last of Us: rivelati luogo e data d’inizio della produzione

Sono stati rivelati data e luogo di inizio della produzione della serie TV dedicata a The Last of Us, dopo che sono stati annunciati i protagonisti del progetto.

C’è attesa tra gli appassionati di videogiochi, e non solo, per l’inizio della produzione di The Last of Us, la serie TV che riprenderà la storia del popolare videogame di Naughty Dog uscito nel 2013. Nelle ultime ore sono stati rivelati data e luogo delle riprese di The Last of Us: sembra che la produzione partirà in Canada questo luglio.

In maniera più dettagliata possiamo dire che, le informazioni trapelate sul web, parlano del 5 luglio come data fissata per l’inizio delle riprese, mentre il luogo di inizio della produzione dovrebbe essere la città canadese di Calgary. La produzione dovrebbe andare avanti per un anno, per concludersi a giugno del 2022.

La serie tv The Last of Us debutterà su HBO e racconterà la storia del gioco originale, anche se alcuni episodi, a detta del produttore esecutivo Neil Druckmann, devieranno notevolmente dagli eventi presenti nel primo videogioco. The Last of Us è il primo adattamento programmato per il piccolo schermo dedicato ai videogiochi della PlayStation e vede protagonisti Ellie e Joel.

Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno i protagonisti dell’adattamento per la televisione di The Last of Us. I due ex attori di Game of Thrones interpreteranno i personaggi Joel ed Ellie.