La serie tv The Last of Us debutterà su HBO e racconterà la storia del gioco originale, anche se alcuni episodi, a detta del produttore esecutivo Neil Druckmann, devieranno notevolmente dagli eventi presenti nel primo videogioco. The Last of Us è il primo adattamento programmato per il piccolo schermo dedicato ai videogiochi della PlayStation e vede protagonisti Ellie e Joel.

Nel corso di un’intervista rilasciata a IGN durante l’SXSW 2021, il direttore del gioco The Last of Us e produttore esecutivo della serie tv, Neil Druckmann, ha parlato dell’approccio, suo e dello showrunner Craig Mazin, all’adattamento televisivo dell’acclamato gioco originale:

Abbiamo parlato a lungo del fatto che la prima stagione dello show sarà incentrata sul primo gioco di The Last Of Us. Per noi le basi filosofiche della storia sono essenziali. Per quanto riguarda le cose superficiali, come “dovrebbe un personaggio indossare la stessa camicia a quadri o la stessa camicia rossa?” Potrebbero o non potrebbero apparire con gli stessi vestiti, questo è molto meno importante per noi che capire chi sono queste persone e il centro del loro viaggio.

Druckmann non ha potuto, ovviamente, rivelare troppo dei piani del cast tecnico su come si svolgerà la serie rispetto al gioco. Quest’ultimo ha detto, però, che gli spettatori riconosceranno sicuramente alcuni dialoghi e saranno sorpresi da gran parte degli episodi:

Le cose che accadono, a volte, sono molto simili al gioco originale. È divertente vedere un mio dialogo negli script di HBO. E a volte questi dialoghi deviano notevolmente dalla storia originale, per ottenere un effetto migliore perché, ovviamente, abbiamo a che fare con un mezzo di comunicazione diverso. Ad esempio, nel gioco c’è così tanta azione che devi addestrare il giocatore sulla meccanica. C’è più violenza e più spettacolarizzazione, in una certa misura. Tutto ciò non è necessario in una serie tv perché non hai bisogno di addestrare le persone per fargli usare una pistola. Quindi è qualcosa di molto diverso, e HBO è stata fantastica nel spingerci ad allontanarci dall’azione hardcore e concentrarci maggiormente sul dramma del personaggio. Alcuni dei miei episodi preferitisi sono discostati notevolmente dalla storia e non vedo l’ora che la gente li veda .

Nel cast Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie.

