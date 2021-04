The Falcon and the Winter Soldier approvato su Rotten Tomatoes

La serie TV The Falcon and the Winter Soldier è stata approvata da pubblico e critica su Rotten Tomatoes.

Dopo tre episodi anche Rotten Tomatoes si è espresso su The Falcon and the Winter Soldier, approvando il nuovo telefilm di Disney+. La serie TV sta crescendo d’intensità di puntata in puntata, e perciò la somma delle recensioni della critica su Rotten Tomatoes ha prodotto un 92% di approvazione, mentre il pubblico ha approvato la serie al 77%.

Tra i giudizi positivi dei critici su Rotten Tomatoes c’è quello di Jonathan Roberts, che definisce The Falcon and the Winter Soldier, sicuramente meno sorprendente di WandaVision, ma comunque ricco di “momenti di svolta per il Marvel Cinematic Universe”.

Mentre Zaki Hasan del San Francisco Chronicle, definisce la serie “un affascinante sguardo alle vite interiori di questi eroi, qualcosa che non era stata mostrata nei film”. E poi c’è Brooke Daugherty

di Pop Culture Leftovers che ha scritto che la serie “fa sentire molto più all’interno del Marvel Cinematic Universe rispetto a tutti i precedenti show televisivi o delle piattaforme streaming”.

Il pubblico ha anche approvato The Falcon and the Winter Soldier, anche se non è mancata qualche critica, come quella di Mark K, che ha chiesto ai Marvel Studios “di trattare le serie TV come serie TV, anziché come film sminuzzati”.

E voi cosa ne pensate? Approvate la nuova serie TV Marvel?